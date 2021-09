Consar Ravenna, presentata ufficialmente la squadra: “Vogliamo vedere lotta e sacrificio”

“Ci aspettiamo di vedere impegno e voglia di emergere in ogni partita, poi si può vincere o perdere ma non dovrà mai venire meno lo spirito di sacrificio e la lotta, con le quali sono convinta che anche quest’anno ci toglieremo delle soddisfazioni”. E’ questo l’auspicio di Daniela Giovanetti, la presidente della Consar Rcm Ravenna, presentata ufficialmente nella giornata di ieri, mercoledì 22 settembre. La formazione guidata da Emanuele Zanini è quasi pronta per l’undicesima stagione consecutiva in SuperLega. “Ravenna è una città che vive di pallavolo e per la pallavolo, è un ambiente sano, - ha detto il direttore generale Giorgio Bottaro - composto di belle persone, dove c’è un’alta etica del lavoro e che, da diversi anni, come ha dimostrato anche la recente finale europea, è diventata un luogo di passaggio da dove poi si spicca un salto importante. Ravenna deve continuare ad avere questo ruolo e ad essere onorata di disputare la SuperLega”.

La presentazione è avvenuta nella sede della Consar, alla presenza anche del suo presidente Veniero Rosetti, dell’amministratore delegato di R.C.M. Costruzioni, l’altro main sponsor, Elio Rainone e del sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

“Non ero un amante della pallavolo – ha ricordato Rosetti – ma quando siamo entrati in questo sport dando il nostro sostegno, ho scoperto che la pallavolo mi piace, perché ho visto un ambiente sano, ragazzi seri, che esprimono il meglio di loro stessi. Un’azienda che mette il suo marchio in un club ha bisogno che tutti coloro che fanno parte di quel club rappresentino al meglio il club stesso e quel marchio. Noi ci aspettiamo questo da voi”, ha detto rivolgendosi ai giocatori.

“Abbiamo raccolto la sfida dell’hub portuale, un progetto molto impegnativo – ha aggiunto Elio Rainone – e stiamo aprendo una nostra sede qui in città e ci fa piacere sostenere la squadra di pallavolo per contribuire a mantenere alta la tradizione e la storia sportiva di questa città. E poi confidiamo di portare fortuna: dopo che abbiamo raggiunto l’accordo di sponsorizzazione, ufficializzando il nostro ingresso nel volley, l’Italia ha vinto due europei. Speriamo dunque di portare bene anche a Ravenna”.

La perseveranza e la continuità sono le doti che coach Emanuele Zanini vuole vedere nella sua squadra. “Solo da pochi giorni, con il rientro di tutti dalle rispettive nazionali, stiamo lavorando al completo tutti insieme, per cercare di raggiungere nel minor tempo possibile un livello di gioco competitivo. Stiamo intensificando gli allenamenti su diversi aspetti tattici e tecnici e diamo tutti il massimo per arrivare pronti all’esordio in campionato. Il nostro livello lo scopriremo strada facendo: ci sono tanti giocatori che fanno la SuperLega per la prima volta e tanti stranieri che sono per la prima volta in Italia e quindi devono adattarsi in fretta”.



Il sindaco de Pascale nel suo saluto ha esternato a nome della città “la riconoscenza vera per come il volley continui a essere parte determinante dell’identità sportiva della città” e il ringraziamento sincero a due realtà come Consar e Rcm. Costruzioni “che hanno assunto un importante e prezioso impegno a supporto della pallavolo a Ravenna. Essere qui oggi non era per nulla scontato: il grande sforzo corale della città ha permesso di garantire un cammino a questa squadra e so che la città farà di tutto per essere il settimo uomo in campo”.