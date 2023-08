Volley A2, la prima campanella per la Consar Ravenna suona il 28 agosto

La prima campanella è fissata per lunedì 28 agosto. Annunciata la data del raduno della Consar Ravenna pronta per una nuova stagione in A2. Per quella giornata sono previsti la consegna del materiale tecnico e il saluto del presidente Rossi, a nome della società, a tutta la squadra e allo staff tecnico, nel quale si registra una novità: il ruolo di terzo allenatore è affidato a Francesco Mollo, un lungo percorso nelle giovanili del Volley Parella Torino, con tanto di titoli regionali e provinciali e nell’annata scorsa ha debuttato da head coach in B. Mollo avvicenda Bologna, a cui la società augura le migliori fortune professionali a partire dalla sua nuova esperienza nello staff di Piacenza. Seguiranno le visite mediche. A ridosso del raduno sarà reso noto anche il programma di lavoro dei primi giorni.



I numeri di maglia La Consar Ravenna rende noti i numeri di maglia per il campionato di A2 Credem Banca 2023/24 che inizierà domenica 15 ottobre. Cinque dei sei giocatori confermati (Arasomwan, Bovolenta, Goi, Mancini e Orioli) hanno mantenuto lo stesso numero con cui hanno giocato la passata stagione, con l’unico cambiamento effettuato da Leonardo Chiella, che si è preso il 2. Devoti alle loro abitudini sono anche Stefano Mengozzi, che indossa il numero 1 che ha sempre avuto negli otto precedenti campionati giocati a Ravenna (ma per un anno anche a Milano, Verona e Vibo), Marco Rocco Panciocco, che rinnova il 6 che ha scandito tutto il suo percorso in A2, ad eccezione di un anno a Siena, e Lorenzo Grottoli che per il terzo anno consecutivo si è scelto il 18. Bartolucci si riappropria del numero 9, che ha avuto a Fano nel suo esordio in A3. Per il loro debutto in A2 i tre giovani Russo, Feri e Menichini hanno preso rispettivamente il 16, il 17 e il 24, mentre il canadese Falardeau si affida al 77.