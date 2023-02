Volley A2, tutto bene per la Consar Ravenna: battuto Lagonegro

L'obiettivo era quello di vincere per continuare a macinare punti importanti e così è stato. Nell'anticipo della settima giornata di ritorno di serie A2 la Consar Ravenna vince contro Lagonegro in tre set, 3-0, l'ultimo in modo ancora più netto.

L'avvio di primo set è un'altalena, dopo il pari 3-3 Lagonegro prova a spingersi sul 4-6 e poi è di nuovo parità 7-7; punto a punto fino al 16-16 quando la Consar si porta sul 20-18 e un parziale di 5-1 vale la vittoria 25-19.

Il secondo set è molto simile, le due squadre si stanno accanto fino al 12-12 ed è la Consar la prima a provare a mettere la freccia per il 15-12 ma Lagonegro impatta 15-15. Dal 19-17 parziale casalingo che vale il 15-19.

Nel terzo set è 3-1 per la Consar; pausa per Lagonegro che rimonta 6-4, poi è di nuovo parziale per il 12-7; 16-9 per la Consar che non si fa rimontare e il finale dice 25-10.