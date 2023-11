Volley A2, tre punti importanti per la Consar a casa di Ortona

Contro l'ultima in classifica sì, ma assolutamente non scontata. Nella sesta giornata di campionato la Consar Ravenna vince a casa di Ortona 1-3 e conquista tre punti molto importanti per il suo cammino.

Nel primo set le due squadre prendono le misure a vicenda, dopo il 2-2 Ortona prova a spingere per il 6-3; la Consar impatta 7-7 poi insegue di nuovo (11-8); Bovolenta e compagni non mollano, pareggiano 14-14 ed è punto a punto fino al 16-17. Ora è la Consar a "comandare" e crea il break che vale il 17-24 e il time out di casa non sortisce effetto. Finale 18-25. Il secondo set è simile, Ortona prova ancora a spingere (9-6), la Consar pareggia e prova a sorpassare, ma è un continuo punto a punto (21-21). Il finale questa volta premia i padroni di casa 25-23.

La Consar si prende la rivincita, dopo il 6 pari allunga 8-12 ed è pausa per casa; sul 9-15 è massimo vantaggio per la squadra di Bonitta, Ortona ci prova ancora e impatta 23-23 ed è pausa Consar. Finale ospite 23-25. Il terzo set toglie tutte le energie a Ortona, carica invece Ravenna: 0-8 l'avvio di parziale. Il set è senza storia e Ravenna vince 14-25.