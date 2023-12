Volley, un'ottima Consar Ravenna sfiora l'impresa a casa della capolista

Tre set persi ai vantaggi. Un ko sì, ma da quasi impresa per la Consar Ravenna a casa di Grottazzolina. Contro la capolista la formazione di Bonitta gioca una grande battaglia e perde 3-1 con un quarto set praticamente dominato. Una Consar senza Bartolucci per distorsione alla caviglia e senza Chiella e Bonitta con la febbre. Al suo posto il vice Di Lascio.

I primi due punti della gara sono di Nielsen, antipasto di quello che sarà la sua prova, ma con l’immediata risposta di Arasomwan e Falardeau il primo set si incanala nel solco di un equilibrio diffuso, con molti cambi palla e pochi margini per prendere vantaggi rassicuranti. La Consar non trova mai il +2, la Yuasa arriva al massimo al +3 (21-18). Qui Goi e compagni sono bravi a reagire riportandosi sotto (21-20). Bovolenta, senza muro avversario, firma il 23 pari. Nell’appassionante e bellissimo finale la spunta la Yuasa al settimo set ball con un muro di Mattei.

Cambio palla prolungato nel secondo set, fino al 13 pari, quando arriva il primo mini allungo della Yuasa, subito rintuzzato da Orioli e Bovolenta. L’ace di Orioli manda avanti la Consar di due (16-18) ma c’è subito il controsorpasso con il positivo turno al servizio di Vecchi, che frutta un break di 4 punti. Dopo il time-out di Di Lascio, la Consar trova subito la parità e con Bovolenta l’ace del nuovo vantaggio, certificato dal videocheck (21-22). Nel finale in volata la spuntano ancora i padroni di casa con un attacco di Fedrizzi e un’invasione.

La Yuasa perde il suo regista Marchiani all’alba del terzo set per un infortunio alla mano sinistra in un contrasto a rete con Falardeau. Entra Lusetti. La Consar sfrutta il momento di incertezza del team marchigiano per prendersi cinque lunghezze di vantaggio, con un break di 6-0, sul turno al servizio di Bovolenta. Dopo il time-out la Yuasa si pende tre punti di fila ma la Consar riparte e va a prendersi il set riaprendo la partita. E’ Orioli a chiudere il parziale.

L’andamento del quarto set non si discosta da quello dei primi due. La squadra di Ortenzi si arrampica al +3 (14-11 e 17-14). Un break di 5-1 a suo favore manda la Consar davanti (18-19) e Mengozzi segna il +2 (20-22). Canella a muro segna la nuova parità (23-23), e nel palpitante finale, nel frastuono assordante del Palasport di Grottazzolina la compagine ravennate annulla sei match ball prima di cedere sotto gli attacchi di Mattei e del solito Nielsen.



"La prestazione della squadra è stata ottima. I ragazzi hanno giocato bene e avuto un atteggiamento mentale, - ha detto l'allenatore - tecnico e agonistico impeccabile. Resta l’amaro in bocca per avere perso ai vantaggi i tre set ma abbiamo giocato contro una squadra molto forte, che mi ha impressionato per la continuità al servizio e per la qualità complessiva. Ci portiamo a casa un po’ di amarezza ma anche la consapevolezza che con l’atteggiamento e la qualità di gioco visti oggi possiamo fare tanti risultati positivi".