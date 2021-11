Volley, la Consar Ravenna non può molto contro Perugia, ancora ko

Prima o poi la si sarebbe dovuta incontrare, in questo momento dell’anno fa inanellare purtroppo l’ennesima sconfitta. La Consar Ravenna perde in casa contro Perugia 0-3 (10-25, 20-25, 16-25) e rimane sempre più solo sull’ultimo gradino della classifica. Dopo un primo set da non commentare (15-25), la reazione del secondo è migliore (3-1), Perugia rientra subito nei binari e mette la freccia per il 10-11 e da quel momento non fa più riagganciare la Consar.

Stessa storia nel terzo set: il 5-3 iniziale diventa 5-8 e il divario aumenta.Coach Zanini: “Nel primo set il blasone e il livello dei giocatori di Perugia e la partenza a razzo che ha fatto ha intimorito i miei, molti dei quali non hanno mai affrontato simili avversari. E la nostra linea di ricezione senza Vukasinovic ha sofferto tantissimo. Nel secondo set è andata un po’ meglio e abbiamo fatto vedere qualcosa di concreto. E’ ovvio che il divario tra le due squadre è notevole. Abbiamo provato a introdurre qualche aspetto tattico nuovo e questo ci sarà utile per il futuro”.