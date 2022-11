Volley A2, che Ravenna: Consar da tre punti contro Prata

Consar Ravenna - Insieme Per Pordenone Volley

Che Consar Ravenna! La formazione di Marco Bonitta sigla il terzo sigillo consecutivo e congeda la Tine Prata di Pordenone 3-1. Ora i punti sono 13 e valgono il sesto posto in classifica.

Nel primo set le due squadre devono prendere le misure (6-6). Prata rimane ben agganciata fino all'11 pari, poi la Consar mette la freccia per il 16-12 ed è time out ospite. Prata accorcia al 19-18 ed è di nuovo pausa per le squadre, il finale punto a punto premia la Consar: 25-23.

Il secondo set ha una musica tutta diversa, Bovolenta e compagni partono subito forte (6-3). Prata tiene i giochi aperti fino a 10-8, poi con belle giocate il divario aumenta (20-14). E' brava la Consar a gestire molto bene con un finale da 25-18.

Il terzo set è l'esatto opposto del secondo, la Tinet Prata che si trova spalle al muro spinge per il 7-11 che presto diventa 15-20 e la Consar non può nulla se non rilanciare nel quarto set: 19-25.

Prata bene in avvio (2-5), la pausa di Bonitta dà buoni frutti e arriva il pareggio 6-6 e battaglia punto a punto fino all'11-10. La Consar mette la freccia (16-12) e aumenta il divario fino alla vittoria: 25-19.