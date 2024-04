Volley A2 playoff, Ravenna tutto ok: è semifinale promozione contro Grottazzolina

Pronostico rispettato, vittoria e pass per la semifinale. La Consar Ravenna batte in gara 3 dei quarti la Tinet Prata e si assicura il confronto con Grottazzolina che sarà già giovedì 11 aprile fuori casa. "I ragazzi hanno fatto una partita importante perché, a livello emotivo, c’erano tantissimi motivi per avvertire un po’ di tensione, e straordinariamente lucida. Avevamo analizzato in settimana le situazioni che non erano andate in gara2 e devo dire che i miei giocatori sono stati bravi a mettere in pratica tutto quello che avevamo preparato in settimana. Il 3-0 finale credo renda merito alla loro prestazione. E ora prepariamoci alla sfida con Grottazzolina" ha detto il tecnico Bonitta.

Nella gara decisiva dei quarti di finale dei playoff, Goi e compagni ripetono per qualità di gioco, intensità, ritmo e convinzione la prova fornita in gara1 e superano con un triplo 25-19 la Tinet Prata. La vittoria matura sull’asse Orioli-Raptis, 30 punti in due, ma anche a muro (8 vincenti), al servizio (8 ace, cinque dei quali firmati da Orioli) e in attacco (eloquente il dato del terzo set, con Ravenna al 71% e Prata al 38%)) la Consar marca la sua superiorità. Gli ospiti si appoggiano soprattutto su Terpin e Petras, gli unici in doppia cifra (21 punti complessivi), ma quando vanno sotto non hanno armi per contrastare Ravenna. Giovedì 11, alle 20.30, sarà gara 1 in casa della capolista Yuasa Battery e domenica 14 si torna al Pala De Andrè per gara2. La Tinet ricomincerà dalla Coppa Italia affrontando Aversa.

Ravenna-Prata 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Bovolenta 8, Bartolucci 8, Mengozzi 7, Raptis 14, Orioli 16, Goi (lib.). Ne: Chiella (lib.), Arasomwan, Mancini, Feri, Grottoli, Menichini, Benavidez. All: Bonitta.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Lucconi 8, Scopelliti 4, Katalan 4, Petras 12, Terpin 11, De Angelis (lib.), Baldazzi 1, Bellanova 1. Ne: Nikol, Aiello (lib), Pegoraro, Iannaccone, Truocchio. All: Boninfante.