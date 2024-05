Volley A2 Coppa Italia, la Consar inizia bene: battuta Pordenone

Coppa Italia: ottimo inizio. Dopo la chiusura dei playoff la Consar Ravenna torna in campo per la Coppa Italia e la prima sfida è una certezza: battuta nell'andata dei quarti Pordenone e ora basterà domenica 5 maggio vincere due set per volare in semifinale. Coach Bonitta aveva annunciato alla vigilia di voler dare spazio a chi ha giocato meno e le risposte sono arrivate chiare e forti: Benavidez ha sparigliato le carte negli ultimi due set, chiudendo con 16 punti (3 ace e un muro) e un ragguardevole 63%, con cui eguaglia la sua miglior prestazione stagionale con la maglia di Ravenna, a marzo sempre a Pordenone, Feri è stato determinante al servizio, sempre molto insidioso, e il duo Grottoli-Arasomwan si è fatto sentire con un costante lavoro a muro. La Tinet, che non è riuscita ad azionare il suo potente servizio, si è progressivamente sfaldata e il solo Lucconi (14 punti) ha saputo mantenere una certa continuità di gioco, pur chiudendo col 48% in attacco.

"Sono contento per la prestazione di quei ragazzi che hanno avuto poche occasioni di mettersi in mostra finora, - ha commentato il tecnico - abbiamo provato questo assetto in pochi allenamenti ma tutto sommato ha funzionato. Riproporrò la stessa squadra anche domenica nella gara di ritorno".

Prata-Ravenna 1-3 (25-20, 22-25, 20-25, 12-25)

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Lucconi 14, Scopelliti 3, Baldazzi 7, Petras 8, Terpin 11, De Angelis (lib.), Nikol, Aiello (lib.), Iannaccone 1, Truocchio 2. Ne: Pegoraro, Bellanova. All: Boninfante.

CONSAR RAVENNA: Russo, Raptis 12, Arasomwan 8, Grottoli 7, Orioli 5, Feri 12, Goi (lib.), Mancini 6, Menichini, Benavidez 16. Ne: Mengozzi, Chiella (lib.), Bartolucci, Rossetti. All: Bonitta.