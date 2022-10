Volley A2, la Consar a casa di Castellana. Coscione: "Possiamo essere all'altezza di questo campionato"

"Domenica è stato un esordio impegnativo contro una squadra più esperta di noi, abbiamo però dimostrato che crescendo in battuta e con un approccio più tenace possiamo essere all'altezza di questo campionato". Suona così la carica Manuel Coscione, il palleggiatore esperto della Consar Ravenna.

La formazione di Bonitta ha fatto il suo debutto in A2 in salita, con una sconfitta da zero punto contro Santa Croce (1-3 per gli ospiti). Ora tocca al debutto fuori casa, previsto per domenica 16 alle 19 contro Bcc Castellana Grotte. "Ripartiamo da quanto di buono fatto in casa, a Castellana troveremo un campo difficile e una squadra esperta, sospinta da un pubblico molto coinvolgente. Stiamo lavorando per migliorare i meccanismi di difesa e il contrattacco. Ancora servirà tempo, dobbiamo comunque anche in situazioni non perfette, sapere gestire il nostro gioco e trovare soluzioni positive".