Il futuro del Mosaico Ravenna è un caso: i coach annunciano la chiusura, la società smentisce

Il Mosaico Ravenna chiude i battenti. È questo quello che si legge ancora online su alcuni quotidiani in merito alla società pallavolistica romagnola, la cui prima squadra ha militato nelle ultime due stagioni nella Serie B1 femminile. Una lettera recapitata da quattro allenatori ad atlete e famiglie ha fatto scattare l’allarme, peccato che il club ravennate non la pensi allo stesso modo. Proprio questa mattina, il Mosaico ha pubblicato un comunicato ufficiale che analizza la vicenda.

Ecco cosa si può leggere nella nota: “La Società Mosaico volley Ravenna, apprese dalla stampa le false notizie inerenti una millantata e presunta intenzione di chiedere i battenti alla fine di questa stagione, smentisce categoricamente tali illazioni e difenderà la propria immagine, gli interessi delle proprie atlete e l’onorabilità dei main sponsor nelle opportune sedi legali. È quantomeno singolare che quattro allenatori, a tutt’oggi stipendiati dalla nostra Società, si arroghino il diritto di parlare a nome della stessa , distorcere la realtà, nascondere i fatti reali, confondere le famiglie, accasarsi senza certezze in altri sodalizi pensando di essere seguiti da giovani e promettenti atlete, arrivate per merito alle finali nazionali”.

Il comunicato prosegue: “La Società è da tempo al lavoro per garantire il prosieguo dell’attività giovanile e proporre progetti credibili per la formazione futura di TUTTE le nostre atlete, progetti che in questa fase sono in continuo divenire, come ogni anno e in ogni fine stagione. Figure di spicco del volley nazionale sono disponibili a sposare i nostri progetti, così come molte figure di spicco del volley ravennate, che sono consapevoli della nostra correttezza: si tratta ora di pensare all’interesse di TUTTE le nostre atlete e di compiere le scelte più giuste. Interessi personali? Chiudere ed abbandonare? Non solo non ci abbiamo mai pensato, ma resta la soddisfazione di poter ignorare le falsità e continuare a credere invece nei grandi valori sociali del volley e dello Sport”.