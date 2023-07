Generosità senza confini: la squadra emiliana dona parte delle sponsorizzazioni a Faenza e Lugo

Grande gesto di solidarietà da parte della Pallavolo Cavezzo, squadra modenese, che ha deciso di devolvere parte delle sponsorizzazioni ricevute nell’ultima stagione sportiva alla Pallavolo Faenza, per aiutarla a riprendere l’attività sportiva dopo l’alluvione che ha colpito a maggio la città di Faenza. Un grandissimo esempio di solidarietà che ha riscosso un apprezzamento e plauso da parte di tutti. Oltre a Faenza, Cavezzo ha fatto una donazione anche all’InVolley Lugo. Il simbolico assegno è stato ritirato venerdì 30 giugno da Sandro Cavallari, Team Manager della squadra manfreda di serie C femminile, durante la finale del Torneo di Beach Volley dello Sport Festival di Cavezzo.

“Ringraziamo la Pallavolo Cavezzo per questo importante gesto di solidarietà – afferma Daniele Ferrrari, vice presidente della Pallavolo Faenza – che sottolinea i valori e la sensibilità di questa società. La stagione appena conclusa non è stata semplice per come è terminata, ma è stata molto importante per i risultati ottenuti, perché siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo che era quello di valorizzare il nostro settore giovanile.

La serie C, formata da atlete faentine, è stata protagonista, la D femminile, una delle formazioni più giovani del campionato, è stata sempre nelle prime posizioni e la D maschile ha mantenuto la categoria. Molto bene sono andate anche le squadre giovanili a dimostrazione di come la Pallavolo Faenza stia lavorando nella maniera giusta per diventare un importante polo attrattivo per tutta la Romagna. I tecnici hanno davvero compiuto un ottimo lavoro e ora vogliamo continuare su questa strada anche nelle prossime stagioni per dare sempre più risalto a Faenza e alla faentinità”.