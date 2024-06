Grinta e carattere made in Faenza: Sonia Candi si accasa con Vallefoglia

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 2024/25 ha presentato la centrale Sonia Candi, 1.87, classe 1993, vicecampionessa d’Europa poche settimane fa con l’Allianz Milano al termine di una combattuta finale con la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Originaria di Faenza, l’atleta ha avviato la sua carriera al’AGIL Novara, in A2, per poi giocare due stagioni alla Delta Informatica Trentino, con cui ha conquistato la promozione dalla B1 in A2. Segue un’altra promozione, dalla A2 alla A1, con la Saugella Monza.

Da lì è partita la sua lunga esperienza di nove stagioni di A1, che l’ha portata a Firenze, Cuneo e Milano, con cui ha raggiunto la finale scudetto 2023 e la finale della Champions League 2024, dando moltissimo filo da torcere in entrambe le occasioni alla solita Conegliano. Negli anni milanesi si è aggiudicata due scudetti nel Sand volley 4×4.

Questo il commento di Sonia Candi al suo arrivo alla Megabox: “Sono sempre stata molto affascinata dal percorso fatto negli ultimi anni da questa società, dall’ambiente che la circonda, dalla città e dai tifosi sempre presenti per la squadra. Appena ho ricevuto la proposta non ho avuto esitazioni. Sono contenta di iniziare qui un nuovo percorso, delle nuove sfide e di poter dare il mio contributo per la squadra. Inoltre, ho già lavorato con coach Pistola e c’è stato da subito un bel rapporto di stima e rispetto reciproco. Questo penso sia un aspetto fondamentale per lavorare in sintonia e porsi obiettivi importanti. Per me dopo i tanti anni con l’Allianz Milano inizia un nuovo capitolo e sono molto motivata da questo. Spero di portare qui la mia esperienza e tutto quello che ho imparato in questi anni. La squadra che si sta formando è fatta da molti elementi forti, giovani e di prospettiva, e, con la giusta sintonia e tanto lavoro, potremo toglierci delle belle soddisfazioni per la società e per tutto il pubblico che ci segue”.