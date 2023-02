Il minivolley di Castel Bolognese gioca con il sostegno della banca

Prosegue, anche nella stagione sportiva in corso, l’impegno della BCC della Romagna Occidentale a sostegno delle attività dell’Asd Volley Castel Bolognese. Una collaborazione partita dalla fondazione della squadra di pallavolo castellana che “da quest’anno ha deciso di concentrare tutte le energie nel settore giovanile”, come racconta Mario Margotti, presidente dell’associazione sportiva castellana.

“Abbiamo circa settanta tesserate che si allenano e giocano nella squadra di minivolley e in quelle impegnate nei campionati Under 12, Under 13 e Under 16 - prosegue Margotti -. Il sostegno della BCCRO è fondamentale perché ci permette di contenere il più possibile le rette di partecipazione ai corsi, di fare promozione alla pallavolo con i concentramenti in cui invitiamo a Castel Bolognese le altre squadre di minivolley della provincia di Ravenna, ed è un bell’aiuto per le famiglie e per la comunità. Questa è una caratteristica che si trova in ogni azione che la Banca svolge in città, perché è presente, davvero con una grande attenzione, nelle attività sportive, di volontariato e culturali organizzate per creare socialità e far crescere i giovani”.

“Per una Banca come la nostra, che ha ben salde le radici nel territorio di Castel Bolognese, è un vero orgoglio dare il proprio sostegno ad attività sportive che aiutano le giovani generazioni a crescere con valori come il fare squadra, il mettersi al servizio dei compagni e puntare con impegno a un obiettivo comune. Realtà sportive come questa aiutano tutta la comunità nella formazione di cittadini responsabili e orientati al rispetto degli altri. Per questo continuiamo a ‘giocare’ al loro fianco”, commenta Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.