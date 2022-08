La Pallavolo Faenza pronta alla nuova stagione con 2 squadre in serie D

Il nuovo corso basato sul settore giovanile, non riguarda soltanto la serie C femminile. La Pallavolo Faenza punta infatti su tutti i suoi gruppi ed è per questo motivo che ha costruito una serie D femminile e una D maschile molto interessanti che hanno l’obiettivo di stupire nei loro campionati.

Serie D femminile

La serie D femminile, sponsorizzata Fenix Energia come la serie C, sarà una squadra giovanissima, una Under 16 con pochi innesti dall’Under 18 e potrà giocare in questa categoria grazie alla Wild Card messa a disposizione dal Comitato Regionale FIPAV. Per ogni provincia ne viene assegnata una, e la società che ne usufruisce può disputare la serie D senza retrocedere e dovendo schierare soltanto giovani. Un ulteriore riconoscimento di come il lavoro in ambito giovanile della Pallavolo Faenza sia apprezzato.

“L’obiettivo è crescere e far maturare le nostre ragazze – spiega Loris Polo, allenatore e responsabile del settore giovanile femminile -. La squadra sarà formata dall’Under 16 che ha vinto il titolo provinciale nei mesi scorsi e da alcune Under 18. Credo sia una grande occasione per far acquisire esperienza alle nostre ragazze, in aggiunta al campionato riservato alla loro categoria. Sarà interessante e stimolante per tutte mettersi alla prova in un campionato come la serie D”.

Questa la rosa della squadra:

SCHIACCIATRICI: Agata Bartoli, Emma Dall’Oppio, Esosa Enabulete, Nicole Ramponi, Sara Rossi, Giulia Tamburini, Lucrezia Zoli

CENTRALI: Lucia Benedetti, Francesca Ciavarra, Camilla Gallegati, Rachele Gambi

PALLEGGIATRICI: Chiara Lazzarini, Giada Melandri, Benedetta Valgimigli

LIBERI: Diletta Cavina, Giulia Rosetti

ALLENATORE: Loris Polo

Serie D maschile

Continuità è invece la parola d’ordine della D maschile guidata da Giorgio Raggi, confermato alla guida del settore giovanile maschile, che vorrà continuare sulla scia della scorsa stagione, terminata nella maniera migliore. I volti nuovi sono i centrali Luca Babini e Luca Randi, entrambi arrivati dall’Involley Lugo.

“Partiamo con l’obiettivo di dare seguito all’ottimo girone di ritorno della scorsa stagione – sottolinea l’allenatore Giorgio Raggi – che ci ha fatto essere la seconda squadra per punti conquistati nella seconda parte di campionato. Vogliamo lavorare per migliorarci sempre di più e per poter essere protagonisti in modo da disputare un buon campionato. Sono certo che ci sia il potenziale per fare bene e per poterci togliere delle soddisfazioni”.

Questa la rosa della squadra:

CENTRALI: Giovanni Alpi (2001), Luca Babini (1998), Giovanni Balducci (2005), Enrico Laghi (1992), Luca Randi (2002)

SCHIACCIATORI: Rendes Cauè (2005), Filippo Cavina (2005), Matteo Cicognani (1999), Michele Moschini (2004)

PALLEGGIATORI: Francesco Orlandi (2004), Federico Cani (2005)

LIBERI\SCHIACCIATORI: Elia Dal Monte (2005), Nicola Serafini (2006)

ALLENATORE: Giorgio Raggi

VICE: Ilaria Zama