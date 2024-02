Liliana Bernardi nella Hall of Fame: gli indimenticabili 11 scudetti con l’Olimpia Teodora Ravenna

Si è svolta questa mattina a Bologna la cerimonia di premiazione della quinta edizione della Hall Of Fame, promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, organizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Bologna. Tra coloro che sono entrati nella Hall of Fame dalla pallavolo italiana in questa edizione c’è Liliana Bernardi nella categoria atleta femminile. L’ex centrale azzurra ha collezionato ben 194 presenze con l’Italia conquistato anche una medaglia di bronzo ai Campionati Europei del 1989. È una campionessa indimenticata soprattutto a Ravenna.

Insieme a Manu Benelli, è stata la giocatrice italiana capace di conquistare il maggiore numero di trofei: con l’Olimpia Teodora, infatti, ha vinto lo scudetto per 11 volte di fila (per la precisione dal 1980 al 1991), un record che ancora non è stato eguagliato nello sport del nostro paese. A impreziosire il tutto ci ha pensato una imbattibilità sui taraflex che durò dal 15 marzo del 1985 fino all’8 dicembre 1987, ben 74 partite di fila che comprendono anche la disputa dei play-off scudetto. Con la nazionale ha partecipato a tre edizioni del Campionato europeo e a due edizioni del Campionato mondiale, vincendo un bronzo continentale nell'edizione del 1989 disputatasi in Germania Ovest.