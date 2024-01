A Massa Lombarda il volley può ancora regalare soddisfazioni: la B1 non è impossibile

Nel girone F della Serie B2 di volley femminile c’è una formazione romagnola che non è affatto alla frutta nonostante rappresenti una città famosa proprio per questi prodotti. Ironia a parte, Massa Lombarda può sognare a occhi aperti grazie alle imprese delle ragazze che inseguono un obiettivo ambizioso e niente affatto impossibile. Il Massavolley è terzo in classifica al termine del girone d’andata, un piazzamento di tutto rispetto e che lascia intravedere qualche spiraglio per quel che riguarda la promozione in B1.

Secondo il regolamento in vigore per questa categoria, infatti, le prime classificate a fine stagione saranno direttamente promosse, mentre le seconde dovranno affrontare i play-off. I numeri parlano chiaro: la Lasersoft Riccione sta dominando il girone con 35 punti conquistati sui 39 disponibili (sono state disputate 13 gare), mentre la più immediata inseguitrice à la Bluvolley Pesaro che di punti ne ha 32. Il Massavolley occupa invece il gradino più basso del podio con 27 punti. Questo vuol dire che occorre recuperare 5 lunghezze sulla posizione più vicina e 8 per sognare la vetta.

Le distanze possono sembrare eccessive, però alla ripresa del campionato ci sarà subito un big match in grado di regalare sorprese. Il prossimo 10 febbraio le ragazze allenate in panchina da coach Luca Morigi andranno a far visita proprio alla capolista Riccione, una trasferta di certo non semplice. In caso di successo, le massesi si ritroverebbero a ridosso dell’agognato primo posto, un’impresa di cui sono assolutamente capaci. Il ruolino di marcia provvisorio, d’altronde, parla da solo: il club biancoblu ha ottenuto 10 vittorie su 13 partite giocate, cedendo il passo soltanto alla già citata Riccione, Collemarino e Bluvolley. È quasi un peccato che ci sia la pausa in questo momento, visto che il Massavolley ha inanellato quattro successi di fila tra cui il prestigioso trionfo nel derby contro l’Olimpia Teodora Ravenna.

Proprio a proposito di rivalità territoriali, la squadra di Massa Lombarda è quella che ha convinto di più nel girone tra le rappresentanti del volley ravennate (gli altri avversari affrontati sono il Mosaico Ravenna e il Cervia, entrambi battuti nettamente). Insomma, sono tanti i motivi per cui essere ottimisti, tra cui - non ultimo - un roster che è il sapiente mix tra giocatrici esperte e vincenti (Letizia Dall’Olmo Casadio ha conquistato l’A2 lo scorso anno con la maglia della VTB Bologna), altre che sono letteralmente maturate a Massa Lombarda, e giovani dal futuro promettente.