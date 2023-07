Volley mondiale U21, un super Bovolenta accompagna l'Italia alla finalissima

Che Italia e che Bovolenta. La nazionale Under 21 giocherà oggi, domenica 16 aprile, la finalissima dei campionati del mondo contro l'Iran alle 19 all'Isa Sport City Hall di Manama in Bahrein.

La formazione di coach Battocchio ha battuto in semifinale la Bulgaria 3-1 dopo aver perso il primo set. Top scorer dell'incontro Alessandro Alberto Bovolenta, autore di 27 punti (1 ace, 67% in attacco) e in doppia cifra Mattia Orioli (14 punti, 3 ace, 3 muri). Un bel pezzettino di Consar Ravenna andrà sicuramente a podio e quindi a medaglia.