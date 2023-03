Mosaico Ravenna, subito un big match per coach Zoratti: sabato la sfida contro Imola

Dopo il turno di riposo sono cinque le partite che attendono la Mosaico Ravenna allenata da coach Ciro Zoratti dopo l’addio di Focchi. Subito un impegno notevole per il neotecnico delle romagnole, il big match in casa contro la Clai Imola di coach Nello Caliendo. Poi si andrà in trasferta a Forlì, per ospitare successivamente la Campagnola Emilia tra le mura amiche. Ultime due sfide stagionali prima al Carisport Cesena contro l’Angelini e poi toccherà alla Lucky Wind Trevi in casa.

La società si aspetta almeno il quarto posto in classifica, a conferma del ridimensionamento degli obiettivi, il che significherebbe essere estromessi dai play-off promozione della Serie B1 del volley femminile. Ravenna ha a lungo occupato il secondo e il terzo posto in questo campionato, poi i risultati sono diventati molto più altalenanti. Il gradino più basso del podio ha resistito a lungo, poi sabato scorso è stata proprio Imola a superare la Mosaico, un dettaglio che rende il big match del prossimo turno ancora più interessante.

Il girone D parla chiaro: dietro Bologna e Altino che guidano senza problemi, c’è la Clai con 34 punti, mentre Ravenna (a parità di partite disputate) ne ha due in meno. Non sono lunghezze impossibili da colmare, tra l’altro bisogna anche prestare attenzione alla Bleuline Forlì, il più classico dei terzi incomodi che con i suoi 31 punti può ancora dire la sua per quel che riguarda gli spareggi che daranno accesso alla Serie A2.