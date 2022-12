Mosaico Ravenna, il bilancio nel campionato di B1 femminile è finora positivo

Il Mosaico Volley Ravenna è pronto a festeggiare il suo primo Natale con la formazione di Serie B1 e tanta voglia di ripartire nel 2023 con la forza di ripetere le prestazioni fino a qui viste. La vittoria a Campagnola Emilia ha reso sicuramente più dolce questo Natale e il ritrovato secondo posto ancora di più.

"Per me è un bilancio più che positivo - spiega il coach Mattia Focchi - in quanto se avessimo creduto di essere in quella posizione della classifica in questo momento, penso che tutti avremo messo la firma". Proseguendo: "Il livello medio della serie B1 si è alzato e livellato ancora di più quest'anno e fin dalla prima giornata ho detto che ogni sfida va giocata come fosse la più importante. L'obiettivo rimane sempre ogni partita da giocare per fare il massimo. Certamente arrivare il prima possibile a 30 punti per salvarsi è già un primo step, poi vedremo. Abbiamo giocato molto bene contro Campagnola Emilia e alla fine abbiamo portato a casa la migliore posta in gioco".

La formazione romagnola occupa attualmente la seconda piazza del girone D della B1 di volley femminile, in compagnia della Tenaglia Altino. Nelle dieci partite finora disputate, ha conquistato 22 punti complessivi, frutto di 7 vittorie e 3 sconfitte. C’è da dire che, nonostante la coabitazione dietro la capolista VTB Bologna, il secondo posto sia matematicamente appannaggio di Ravenna: il quoziente set, infatti, è pari a 1,85, mentre quello di Altino è di poco inferiore (1,66 per la precisione).