Mosaico Ravenna, coach Focchi soddisfatto: "Abbiamo dimostrato di poter lottare sempre"

Dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Mosaico Ravenna contro il VTB Bologna, il coach della squadra romagnola serie B1, Mattia Focchi, si è detto soddisfatto della prestazione delle sue ragazze. Queste sono le sue impressioni a caldo: "Contro una delle candidate alla vittoria finale non posso che essere contento di come si sono comportate le mie atlete. Era una partita assolutamente non semplice, ma abbiamo messo in campo la nostra forza e abbiamo sempre lottato; le giovani hanno dato prova di poter tenere anche in una partita complessa come questa. Adesso si riparte come ogni settimana, aggiustando quello che non andava e guardando alla prossima sfida, che sarà con Modena".

Modena ha appena un punto all’attivo, ma è un avversario da prendere assolutamente con le pinze. La sfida è in programma al Palasport Angelo Costa di Ravenna nella serata di sabato 29 ottobre (ore 20:30 per quel che riguarda l’inizio della gara), un altro turno casalingo da sfruttare a tutti i costi per rendere la classifica ancora più interessante.