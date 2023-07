B1. Il Mosaico Ravenna piazza un gran colpo di mercato: Lucia Bacchi

Nuovo sensazionale colpo di mercato per il Mosaico volley Ravenna: Lucia Bacchi ha accettato di vestire la maglia romagnola nella prossima stagione. Schiacciatrice originaria di Casalmaggiore dal curriculum “monster” (20 stagioni in serie A, una Coppa Italia e due Champions League in bacheca) ha accettato la proposta per un’ennesima stagione da protagonista e da trascinatrice. Lucia, alta 182 cm, approda a Ravenna dopo una lunga trattativa, ma si respirava nell’aria da settimane la forte volontà di entrambe le parti di costruire una squadra di vertice.

Lucia, che nella passata stagione ha trascinato il Volley Bisceglie alla conquista della terza piazza in B2, ha scelto di unirsi al Mosaico dopo un avvicinamento avvenuto già nel corso della passata stagione. In carriera Bacchi ha vestito le maglie di Reggio Emilia, Busto Arsizio, Curtatone, Esperia Cremona, Bergamo, Carpi, Modena, Parma, Casal maggiore, Bolzano, Olimpia Teodora Ravenna, Mega volley Vallefoglia e Star volley Bisceglie. Vincitrice di due Champions League con Bergamo nel 2008-2009, e Casalmaggiore (la squadra del suo città) nel 2015-2016, di una Supercoppa italiana sempre nel 2015, di una Coppa Italia di A2 con Bolzano nel 2014-15, MVP delle finali di coppa Italia del secondo livello nazionale nel 2014-2015 e delle finali di A2 nel 2021-2022, la campionessa lombarda ha conquistato anche un titolo italiano di beach-volley, oltre a diverse promozioni, collezionando ben 20 stagioni consecutive tra A1 e A2.

“Dopo tante stagioni, avevo pensato di smettere, non lo nascondo” confessa Lucia. “Poi Daniele Ricci e la Presidenza veneta mi hanno coinvolta pian piano in un progetto intrigante e dalle prospettive molto interessanti, E poi ho voglia di togliermi ancora qualche sassolino dalle scarpe, e quindi invece di appenderle, guardo avanti con fiducia. Ripartiamo perciò per una nuova stagione dove lavoreremo sodo secondo le indicazioni di coach Barbolini, e dove le giovani, tutte molto promettenti, troveranno un clima adatto per crescere e mettersi in luce”.