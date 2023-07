Volley femminile B1. Il Mosaico Ravenna crede in Carola Ollino: è lei il nuovo acquisto del club romagnolo

Carola Ollino è una nuova giocatrice del Mosaico Ravenna per la stagione 2023-2024 del volley femminile (Serie B1). È ufficiale l’inserimento in rosa della forte schiacciatrice piemontese nel gruppo che verrà gestito dai coach Barbolini-Falco. Nata a Torino nel 2003, 180 cm di altezza, inizia a giocare a pallavolo muovendo i primi passi nel mini volley Chieri-Cambiano, restandoci fino alla U16. Nei due anni successivi disputa i campionati di U18 e B2 nel Chieri '76, per poi essere ceduta nel 2022 all’’Altino Volley in A2, dove disputa un buon campionato. Decide poi di trasferirsi in terra friulana nella formazione del Blu Volley Pavia di Udine in B1, dove a metà stagione subisce un grave infortunio al ginocchio.

“Da allora ho dovuto affrontare un percorso difficile” ha spiega Carola Ollino ai canali ufficiali del club romagnolo, “prima con l’intervento chirurgico di ricostruzione, poi con una lunga riabilitazione che mi impegna profondamente tutt’oggi, in vista di un rientro sui campi di gioco per la prossima stagione. Ringrazio la Società per la fiducia che mi ha accordato, ben conscia che il mio inserimento in campo sarà graduale”.

“Dopo un grave infortunio, la componente psicologica riveste un ruolo determinante per il recupero di un atleta” chiosa l’esperto direttore sportivo Ricci. “Ebbene, d’accordo con l’allenatore e i vertici societari, credendo nel completo recupero di Carola e sul suo indubbio valore, la supporteremo nel migliore dei modi mettendola nelle condizioni di tornare in campo tranquilla e serena”.