Una ventata di freschezza per il Mosaico Ravenna: ingaggiata la giovane palleggiatrice Linda Engaldini

Arriva al Mosaico Ravenna anche Linda Engaldini, giovane palleggiatrice padovana, reduce da una stagione da protagonista in B2 con il Volley Lions Clodia VE, culminata con la promozione diretta in B1. “Perché ho accettato la proposta del Mosaico?” ha così risposto ai canali ufficiali del club: “Perché la Dirigenza mi ha parlato in modo chiaro fin da subito, senza dubbi sul contributo che mi verrà richiesto e che dovrò garantire. Mosaico Volley costituisce di fatto il progetto più ambizioso e rivolto direttamente alla mia persona, in una piazza pallavolistica di grande spessore e di ottimo livello. Ho accettato la proposta prima ancora di conoscere l’intero gruppo squadra, ma appena ho saputo che Enrico Barbolini sarebbe stato confermato come head coach, la mia conferma è stata immediata. La prospettiva di crescita che un allenatore di così alto profilo potrà garantire a tutte noi, è straordinaria e stimolante.”

Nata il 2 dicembre 2002, alta 175 cm, ha iniziato a giocare a pallavolo nelle giovanili del Blu volley Padova, disputando poi i campionati di serie D nel New volley VI Est e di serie C nel volley Clodia, prima di essere confermata in B2 nel Porto Viro, stagione in cui la compagine rodigina sfiora i playoff promozione. Nell’ultima stagione, come detto, promozione in B1 e poi la decisione di abbracciare un nuovo progetto, più concreto e futuribile.