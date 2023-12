Il Mosaico Ravenna sceglie Fabio Tisci per il dopo Barbolini in panchina

New entry nello staff tecnico del Mosaico Volley Ravenna. La dirigenza del club è lieta di annunciare l’accordo per il proseguo della stagiona agonistica con il tecnico pugliese Fabio Tisci, che raccoglie il testimone da Enrico Barbolini, accasatosi in A1 con le bustocche della UYBA volley. Nato a Gioia del Colle nel 1986, spicca il volo verso i piani alti del volley nazionale chiamato, come assistente allenatore, dalla Chateaux d’Ax Urbino in serie A1 nelle stagioni 2009-2011.

Dopo un’esperienza come allenatore a Baku in Azerbaigian, rientra in patria e allena negli anni successivi le giovanili del Consolini Volley, partecipando inoltre come coach al campionato di B1. Negli anni successivi allena come assistente in A2 la Zambelli volley, le giovanili della UYBA progetto Orago e il volley Sassuolo (sempre in A2), per essere poi promosso head coach alla Nardi pallavolo a Volta mantovana in B1. Ed è in terra lombarda che Tisci ottiene una meritatissima promozione in A2, dopo una stagione trionfale conclusa con la meritata vittoria ai playoff promozione.

Queste le prime dichiarazioni di Tisci da coach ravennate: “Ovviamente sono molto felice di intraprendere questa nuova e per me importante avventura di crescita professionale nelle fila della società ravennate. Sono molto galvanizzato dalla opportunità che la storica piazza di Ravenna mi ha riservato e già da oggi saremo tutti impegnati a preparare la delicata gara di sabato contro Piacenza. La classifica non ci sorride, ma la filosofia di lavoro che adotta lo staff tecnico del Mosaico è la stessa che sono abituato a portare in palestra tutti i giorni, per cui sono convinto che le ragazze reagiranno e lavoreranno al massimo. E sono altresì convinto che prima o poi i risultati arriveranno”.