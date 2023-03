Mosaico Ravenna, Serena Ortolani: "Mi piacerebbe fare più la differenza"

È stata di sicuro la migliore in campo nella sfortunata trasferta abruzzese: Serena Ortolani ha provato a trascinare le compagne sul campo della Tenaglia Altino, ma purtroppo il risultato non ha premiato la Mosaico Ravenna. Le romagnole sono ancora terze in classifica e devono difendere il punto di vantaggio che hanno sulle inseguitrici per accedere ai play-off della Serie B1 di volley femminile.

Queste sono le impressioni dell’ex Nazionale: “È stata una bella partita, caldissima, in questo palazzetto pieno. È stato bello giocare contro Altino, veramente una bella squadra. Noi dobbiamo perfezione alcune cose, però la basi ci sono e sta a noi metterle a posto. Anche di carattere: un po’ più aggressive”.

Ortolani ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe fare più la differenza, so che è un po’ presto: sono quattro settimane che ho ricominciato però non è una scusa. Il livello non importa, importa solo la passione. È una squadra di ragazze che fanno un sacco di sacrifici per allenarsi tutti i giorni. Quindi la passione è la prima cosa che fa veramente effetto e si trasmette come prima cosa. Fate sport, fate pallavolo e divertitevi!”