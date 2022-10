Il Mosaico Ravenna si arrende soltanto al tie-break nell'amichevole con Cesena

Sconfitta a testa alta per le ragazze del Mosaico Ravenna che dimostrano di essere più che pronte per l’inizio del campionato di B1, perdendo dopo cinque set l’ultimo allenamento congiunto. La formazione di coach Mattia Focchi si arrende soltanto al tie-break e dopo una battaglia incredibile contro l’Angelini Cesena. Un 3-2 che rispecchia lo stato di forma e la qualità di questa squadra che è pronta ad affrontare il prossimo campionato di serie B1. Dopo aver vinto il primo parziale con un incoraggiante 25-16, le ravennati si sono fatte raggiungere nel secondo e superare nel terzo, fermandosi rispettivamente a 20 e 21 punti complessivi. Il 25-13 in favore del Mosaico nella quarta frazione di gioco ha evidenziato altri spunti positivi, prima dell’infinito tie-break tra le due squadre che si è concluso con un eloquente 26-24 per Cesena.