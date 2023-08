Volley femminile B1. Mosaico Ravenna, l’ultimo arrivo è la 18enne Sonia Caruso

Si completa con l’arrivo di Sonia Caruso, cosentina del 2005, la formazione delle 14 giocatrici che calcheranno i campi di B1 la prossima stagione con la maglia del Mosaico Ravenna. La giovane opposto/schiacciatrice arriva dopo settimane di contatti e chiude di fatto la campagna acquisti. Sonia cresce pallavolisticamente a Cosenza, tra le fila della Pallavolo Taverna e del G.M. 2000, dove disputa i campionati giovanili e viene selezionata nella rappresentativa regionale.

Nel 2018-19 esordisce in serie C e la sua costante crescita la porta nell’orbita del Volley Cutrofiano (LE), dove nel 2021/22 disputa il campionato di B1 e vince in simultanea il campionato regionale Under 18, titolo che la porterà a disputare le finali nazionali di categoria a Verona. Ecco cosa ha raccontato ai canali ufficiali del club romagnolo: “La scorsa stagione l’ho trascorsa sempre a Cutrofiano, disputando però il campionato di B2. La maggiore soddisfazione è stata l’accesso alle finali nazionali Under 18 a Vibo Valentia, dove abbiamo disputato buone partite. Ora però la mia attenzione punta verso questa nuova avventura col Mosaico, che ringrazio per la fiducia”.