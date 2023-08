Volley femminile B1. Il Mosaico Ravenna sceglie il suo viceallenatore: è Fabio Falco

Fabio Falco è ufficialmente il secondo allenatore che affiancherà Enrico Barbolini nella prossima stagione di B1 sulla panchina del Mosaico Ravenna. Ex giocatore di pallavolo tra B2 e C in Sicilia ed Emilia Romagna, ha iniziato ad allenare proprio in Sicilia facendo il secondo allenatore nella società Progetto Volley, raggiungendo per tre anni di fila le finali regionali nei campionati giovanili. Trasferitosi in Romagna, ho fatto parte dello staff del Cervia volley in C e B2 iniziando a conoscere più da vicino il volley romagnolo. Nelle ultime due stagioni ha allenato le “cugine” dell’Olimpia Teodora, raggiungendo il secondo posto alle finali nazionali S3 e seguendo, nell’ultima stagione, l’under 16 regionale e la serie D. Quali sono le tue impressioni? Le ha raccolte il club romagnolo: “Sono ovviamente lusingato di far parte di un progetto così ambizioso e ben strutturato. Affiancare Barbolini sarà una ghiotta occasione per imparare a piene mani da un allenatore di così alto profilo. La squadra mi sembra ben equilibrata e completa, e dal 21 agosto inizieremo a lavorare sodo in vista delle prime amichevoli. Forza ragazze! Io ci sono!”.