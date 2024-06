La Nazionale Femminile di volley sceglie Cervia per iniziare a preparare le Olimpiadi

Archiviata l’esaltante avventura nella Volleyball Nations League 2024, conclusasi con il trionfo di Bangkok, le azzurre di Julio Velasco torneranno al lavoro lunedì prossimo. Dopo alcuni giorni di riposo, infatti, la nazionale femminile si allenerà dal 1° al 5 luglio a Cervia, in vista del test-match contro la Serbia che si disputerà il 9 luglio (ore 19) a Palazzo Wanny di Firenze.

Per il collegiale il ct Velasco ha convocato le seguenti 14 atlete. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro; Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla; Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Sarah Fahr; Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova; Liberi: Monica De Gennaro, Ilaria Spirito. L'ingresso agli allenamenti sarà riservato ai tecnici e ai preparatori atletici tesserati Fipav, i quali dovranno esibire un documento che certifichi la propria qualifica. Le Olimpiadi di Parigi, relativamente al volley femminile, si disputeranno dal 27 luglio all’11 agosto prossimi.

Ogni gara verrà giocata al Paris Expo Porte de Versailles: si tratta di 12 nazionali coinvolte e divise in tre pool distinte. L’Italia è stata inserita nella Pool C insieme alla Repubblica Dominicana (gara d’esordio un programma il 28 luglio), Olanda (1° agosto) e Turchia (4 agosto). La formula prevede che le prime due classificate delle Pool, insieme alle migliori terze, accedano ai quarti di finale per poi procedere con la fase ad eliminazione diretta.