Nuovo arrivo per il Mosaico Ravenna 2023-2024: il libero Alessia Fini farà parte del roster

Continuano gli arrivi di atlete di qualità in casa Mosaico Ravenna, che ormai inizia a comporre tutte le tessere della compagine per il prossimo campionato di B1. Dopo gli arrivi di Tosi (opposto) e Venco (alzatrice), il Mosaico Ravenna presenta il nuovo libero per la prossima stagione: Alessia Fini. Toscana di Massa, nata il 3 agosto 2004, Alessia Fini è una giovane atleta che in realtà si potrebbe già definire una veterana.

Ingaggiata dal Chieri ’76 nell’estate 2018 dopo essere stata notata in un camp estivo, vanta infatti già 4 stagioni disputate in A1 con la squadra piemontese (39 presenze in prima squadra con tanto di debutto in A1 a 16 anni) e 78 presente con la seconda squadra in B2, oltre a tutte le partite disputate con le squadre giovanili.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Avendo accettato a 14 anni appena compiuti di mettermi in gioco e iniziare il mio percorso, da allora i sacrifici sono stati tanti, e la prossima stagione al Mosaico sicuramente è un po’ il coronamento di tanta dedizione profusa. Il Mosaico è una società dalle idee chiare che sta costruendo un gruppo di atlete-compagne veramente di alto valore e non vedo l’ora di conoscerle tutte. A Ravenna spero di trovare fin da subito una grande famiglia e sono molto contenta che il nuovo allenatore e il ds Ricci abbiano creduto in me. Spero di poter crescere tecnicamente, di divertirmi e di essere all’altezza delle mie compagne, sicuramente più esperte di me.”