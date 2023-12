Nuovo libero per il Mosaico Ravenna: la difesa è in buone mani con Vittoria Vianello

Tutta la società Mosaico Volley Ravenna saluta e ringrazia il libero Alessia Fini per quanto fatto in questa stagione. Alessia è stata chiamata da UYBA Busto Arsizio di serie A1, dove ha già debuttato. Al suo posto arriva la chioggiotta Vittoria Vianello, giocatrice di qualità classe 2000 con dei trascorsi in serie A2 e che potrà fare la differenza in un campionato difficile come quello della B1. Dopo i primi passi nel Volley Clodia ed essere cresciuta nei vivai di San Donà e Bassano, dal 2018 Vittoria Vianello è approdata a Trento e proprio con il Trentino Rosa ha conquistato la Coppa Italia di Serie A2.

La neo-ravennate ha dato molto anche al beach volley, disciplina che le ha permesso di vincere un importante trofeo nel 2018. La pallavolista chioggiotta, in coppia con Daniela Poles (entrambe allora nella Imoco San Donà), si è aggiudicata a Bibione la Coppa Veneto femminile Under 18, una terza edizione dell’evento che di sicuro non dimenticherà presto. La prima parte dell’attuale stagione l’ha vissuta in Campania, per la precisione a San Salvatore Telesino, compagine ultima in classifica nel girone E della B1.