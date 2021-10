Olimpia Teodora, oltre 50 tessere vendute nella prima settimana di campagna abbonamenti

Domenica 10 ottobre la squadra ravennate farà il suo esordio in A2, in trasferta a Macerata

Si è aperta da una settimana la campagna abbonamenti dell’che, domenica 10 ottobre alle ore 17 a, farà il proprio esordio nel campionato di Serie A2. Dopo sette giorni sono oltre 50 le tessere vendute negli uffici di via Trieste. La campagna abbonamenti della società ravennate proseguirà fino a sabato 16 ottobre, giorno precedente alla prima gara casalinga, la seconda di campionato, contro

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere presso la sede della società in via Trieste 86, dal lunedì al sabato, escluso il giovedì, dalle 9 alle 12, e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Si ricorda che per accedere al palazzetto sarà poi necessario il Green Pass. Queste sono le tariffe della società:

INTERO (Nuovo abbonato) - €110

INTERO (Vecchio abbonato 2019-20 o abbonato Porto RoburCosta) - €90

RIDOTTO (Over 65, 12-18 anni) - €90

RIDOTTO (Under 12) - €50