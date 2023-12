Olimpia Teodora: due giovani ravennati convocate in Nazionale

C'è soddisfazione in casa Olimpia Teodora per le giovanissime Beatrice Angioni (classe 2008) e Sofia Rinieri (2009), che sono state convocate per lo stage di qualificazione nazionale che si terrà con il ct delle squadre azzurre giovanili Marco Mencarelli dal 10 al 12 dicembre presso il Centro Fipav Pavesi di Milano.

Una bella notizia per il team ravennate dopo un avvio di stagione difficile per la squadra nel campionato di Serie B2, segnale che dà fiducia e conferma la qualità del settore giovanile, sempre al centro del progetto Olimpia Teodora.