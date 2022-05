Per l'Olimpia Teodora Ravenna si profila una B1 "unificata"

Il sogno della B1 per l’Olimpia Teodora Ravenna non è ancora terminato e già si pensa a quello che accadrà tra qualche mese. La formazione romagnola si è salvata con qualche sofferenza di troppo, peccato che non sarà possibile partecipare a questa stessa categoria il prossimo anno, come si sa ormai da tempo. La formazione di B2 è stata eliminata nei giorni scorsi nei play-off promozione, per la precisione in semifinale, anche se è tornata in gioco come miglior “seconda” perdente del primo turno e potrà disputare un mini-girone per puntare alla B1.

Per la stagione 2022-2023 si pensa alla gestione del titolo di B1: nel caso in cui la seconda squadra dovesse accedere a questo stesso campionato, ci sarebbe una nuova B2 per far crescere le atlete più giovani con la gestione della Teodora Torrione. La B1 unificata che si sta formando dovrebbe essere composta dalle ragazze che quest’anno si sono cimentate con la A2, tanto è vero che ci sono trattative con Fontemaggi, Piomboni, Vecchi, Missiroli, Salvatori, Candolfini. Per quel che riguarda la panchina, invece, si fa il nome di Biagio Marone che quest’anno ha allenato l’Euromontaggi Porto Mantovano nel girone C della B1 femminile, ma che vanta esperienze in A1.