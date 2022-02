Olimpia Teodora Ravenna, il derby con Sassuolo per difendere la zona play-off

Reduce dal bel successo in rimonta per 3-1 contro Aragona, l’Olimpia Teodora Ravenna affronta l’ultima partita delle 5 programmate nell’arco di 15 giorni ospitando la Green Warriors Sassuolo nella terza gara casalinga consecutiva, valida per la ventunesima giornata, decima di ritorno, di Serie A2, girone A.

A due giornate dalla fine della Regular Season le ravennati, che nel 2022 hanno vinto 5 delle 6 partite disputate, cedendo il passo solo alla capolista Brescia, devono difendere la zona play-off appena conquistata scavalcando Marsala di un punto, ma per farlo dovranno riscattare il 3-0 subito all’andata in Emilia, forse la peggior prestazione stagionale della squadra di coach Simone Bendandi. Fischio d’inizio alle ore 17:00 di domani, domenica 27 febbraio. Arbitri della partita saranno Davide Prati e Marta Mesiano.

Queste le parole dell’allenatore ravennate: “Affrontiamo un’altra partita importante, decisiva come lo sono state tutte dall’inizio del girone di ritorno, quando ci siamo dati come obiettivo quello di agganciare i playoff. Sarà una gara difficile contro un avversario tosto, anche perché si tratta della quinta partita in due settimane e non si può negare che la stanchezza, a livello sia fisico che nervoso, possa farsi sentire. Io sono molto contento di quello che le ragazze stanno facendo vedere, perché hanno fatto un bel passo avanti come presenza in campo e di carattere, superando anche momenti di grossa difficoltà in questa striscia di ottimi risultati che abbiamo raggiunto ultimamente. Siamo in una bella e appassionante centrifuga e sarà fondamentale la capacità di essere più lucide possibili. Il mio augurio è che le ragazze si godano quello che stanno costruendo e che escano dal campo senza rimpianti, cosa che hanno fatto sempre nell’ultimo periodo, dimostrando grande maturità”.