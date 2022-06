Olimpia Teodora Ravenna: possibile ruolo per Simona Rinieri nello staff

Campionati, coppe nazionali e internazionali, titoli MVP ma soprattutto quasi 400 presenze in nazionale. Il curriculum di Simona Rinieri è di tutto rispetto e il mondo del volley femminile (e del volley in generale) non può che esserle riconoscente per sempre. A quasi 45 anni l’ex schiacciatrice potrebbe ricoprire un ruolo di rilievo nella squadra della sua città, l’Olimpia Teodora Ravenna. Come è noto da tempo ormai, la formazione romagnola non è riuscita a iscriversi all’A2 e il sodalizio che dovrà affrontare la prossima stagione è ancora in fase di costruzione.

L’ex giocatrice dovrebbe far parte proprio di questo staff, nonostante il suo ruolo è in fase di definizione per quel che riguarda le mansioni da svolgere. Sarebbe comunque un gran colpo da parte dell’Olimpia Teodora. La carriera di Simona Rinieri è cominciata proprio con questi colori, per la precisione dal 1991 al 1998, poi c’è stato l’importante ritorno nella stagione 2001-2002, quella culminata con la vittoria del Mondiale femminile a cui la Rinieri ha contribuito in maniera determinante.