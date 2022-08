L'Olimpia Teodora Ravenna punta sulla linea "verde" e scommette su Sabina Ronchi

Un giovane talento nell’attacco Olimpia Teodora Ravenna in vista del prossimo campionato di Serie B2. La formazione romagnola ripartirà dalla terza serie stagionale per quel che riguarda la stagione 2022-2023 e vuole affidarsi alla linea “verde” per la categoria immediatamente inferiore. L’esempio lampante è quello di Sabina Ronchi, una 15enne dal futuro più che promettente. Giovanissima, classe 2007, arriva dalla VIP San Lazzaro ed è un’attaccante di sicura prospettiva, vogliosa di mettersi in mostra in questa categoria e soprattutto in una piazza tanto importante.

Convocata nella selezione regionale che ha partecipato al Trofeo delle Regioni 2022 (e ottenuto un ottimo 3º posto finale), Sabina è pronta al grande salto in serie B2 e sarà anche un’arma importante nelle nuove Under giallorosse. La promessa dell’Olimpia Teodora Ravenna è ambiziosa: ne sentiremo parlare di sicuro nei prossimi anni.