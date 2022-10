Pallavolo femminile, la Fenix Faenza vince 3-0 il big match in casa dell'Emanuel Riviera Rimini

Continua la marcia della Fenix impostasi anche nel big match in casa dell’Emanuel Riviera Volley Rimini con un netto 3-0 e a punteggio pieno dopo quattro giornate. Una vittoria arrivata grazie alla forza del gruppo, perché ancora una volta tutte le giocatrici sono state determinanti. Come da copione la partita non ha deluso le attese: i primi due set sono stati molto equilibrati e vinti entrambi al fotofinish dalle faentine poi nel terzo la Fenix ha comandato i giochi vincendo con un netto 25-16.

“Sono davvero contento della prova della squadra – afferma coach Angelo Manca – perché era il primo importante banco di prova del campionato contro una squadra esperta e con tante giocatrici di valore. Siamo partiti contratti poi ho fatto alcuni cambi e coloro che sono entrate dalla panchina hanno dato la scossa giusta, accendendo anche le compagne. Abbiamo avuto la dimostrazione che tutte in questa squadra riescono ad essere utili quando sono chiamate in causa e ancora una volta mi è piaciuto lo spirito, perché siamo stati sempre attenti e lucidi nelle fasi delicate della partita, quando Rimini, grazie alle sue qualità, recuperava lo svantaggio a andava avanti di qualche punto. Sono davvero soddisfatto e ora dobbiamo continuare su questa strada”. Nel prossimo turno la Fenix giocherà sabato 5 novembre alle 17.30 in casa contro il Vtr Sg Vollley Rimini.