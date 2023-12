La partita perfetta di Sonia Candi: per la pallavolista faentina il primo MVP stagionale

Grazie, Candy! Con questo slogan è stata pubblicizzata per diversi anni la celebre marca di lavatrici, ma lo stesso messaggio può essere usato ai giorni nostri dai tifosi di volley cambiando l’ultima lettera. Non più Y ma una semplice I: grazie, Candi! Il riferimento non può che andare a Sonia Candi, pallavolista faentina che ha disputato ieri pomeriggio una delle sue migliori prestazioni stagionali con la maglia dell’Allianz Vero Volley Milano. La formazione lombarda, vicecampionessa d’Italia in carica, si è sbarazzata in tre set di Cuneo in trasferta e il titolo di MVP è stato assegnato proprio alla giocatrice 30enne, tra l’altro ex di giornata.

Solida come non mai in attacco (12 i punti messi a referto dalla centrale romagnola), Candi ha assicurato anche 5 preziosi muri e un ace. Proprio i monster block sono la sua specialità in questo campionato, visto che ne ha già totalizzati 24 e risulta decima nella classifica della Serie A1. Significative le sue dichiarazioni alla fine del match in terra piemontese: “Quella di oggi è stata una vittoria molto importante, su di un campo in cui poteva essere molto difficile portare a casa i tre punti. Siamo state brave ad aggredire la partita, soprattutto nel secondo e terzo set, rimanendo concentrate in ogni momento. Sono felice del nostro gioco, abbiamo spinto dall’inizio alla fine: ora testa alla prossima partita con Firenze”.

A Faenza il ricordo dei suoi esordi è ancora ben vivo, visto che si è messa in mostra a inizio carriera con la maglia del club locale prima di approdare a Forlì e disputare tre anni in B1. La sua storia pallavolistica è poi proseguita a Novara, con il debutto in A2 a 19 anni e un contributo non indifferente alla promozione nella massima serie della squadra. L’esplosione vera e propria è avvenuta con il Trentino Rosa, il club che le ha permesso di vivere una stagione da protagonista.

La chiamata di Monza ha sancito poi la prima volta in A1, una categoria che ora conosce molto bene visto che, prima di approdare alla Vero Volley, l’ha sperimentata con le maglie di Firenze e Cuneo. Coach Gaspari non può fare a meno di lei e di sicuro nelle prossime partite di campionato cercherà di assicurare le stesse prodezze che poche ore fa le hanno fruttato il primo MVP dell’annata.