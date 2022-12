Pietro Pezzi inciampa a San Marino e sotto l’albero di Natale non trova punti

La Pietro pezzi esce sconfitta 3-1 dal campo di San Marino interrompendo la serie utile che la vedeva muovere la classifica da ben sette giornate consecutive.

Nella partita di sabato scorso – era l’ undicesima giornata del campionato di serie B – a Serravalle, i ravennati non sono riusciti a confermarsi sfrontati e sbarazzini come accaduto altre volte in trasferta, finendo con lasciare l’intera posta ai padroni di casa.

Cerquetti in regia e Taglioli opposto, Cardia e Tapparo ricevitori-attaccanti, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero sono i prescelti da De Leonibus e Velastri per iniziare l’incontro. Dopo aver perso i primi due parziali di misura, la squadra ravennate si ritrova e anche grazie, nel frattempo all’ingresso in campo di forze fresche, leggasi Brunelli, Anconelli e Minniti, vince agevolmente il terzo set. Si tratta però di una reazione effimera, perché nel set successivo i padroni di casa tornano a fare la voce grossa e per Ravenna non c’è più nulla da fare.

Il prossimo turno riserva alla Pietro Pezzi lo scontro diretto casalingo contro il fanalino di coda Legnago. Gara in programma al termine della pausa dovuta alle festività natalizie, ovvero sabato 7 gennaio alla palestra Mattioli, inizio ore 17.

San Marino - Pietro Pezzi Ravenna 3-1

I parziali: 25-23, 25-22, 18-25, 25-17

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti, Raggi, Giugni 13, Taglioli 14, Tapparo 14, Cardia 9, Minniti 3, Brunelli, Anconelli 11, Rizzi 1, Marchini (L1); ne: Gardini, Ciccorossi (L2), Camerani.