La presentazione della 10^ giornata di serie B girone C

La giornata numero 10 di serie C si presenta con una serie di sfide insidiose per chiunque.

La capolista Mantova fa visita al fanalino di coda Pluvitec Legnago ed anche la seconda della classe Arredopark Dual Caselle se la vedrà, in casa, con una formazione impelagata nella lotta salvezza qual è Promo Pharma.

Vuol tornare a sorridere la Querzoli Forlì, per farlo dovrà avere ragione della formazione modenese Malagoli Planet.

Occhio allo scontro playoff Kema Asola Remedello e Sassuolo, solo due punti dividono le due formazioni in classifica.

Cercherà di scuotersi la formazione Pietro Pezzi che tra le mura amiche ospita Viadana, vincere vorrebbe dire optare per il sorpasso.

Chiude il quadro l’altro scontro di metà classifica tra San Martino e Montichiari.

Tutte le partite di disputeranno sabato 10 dicembre a con fischio d’inizio tra le 17 e le 20.30.

Ecco il quadro completo della 10ª giornata

Arredopark Dual Caselle – Promo Pharma

Kioene Padova – Group Rubicone

Kema Asola Remedello – Kerakoll Sassuolo

Pietro Pezzi Ravenna – Viadana Volley

Pluvitec Legnano – Gabbiano Mantova

Querzoli volley – Malagoli Planet Modena

Ama San Martino RE – Volley Montichiari