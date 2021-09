Fra due giorni la presentazione ufficiale dell’Olimpia Teodora Ravenna

La formazione romagnola si appresta a disputare il suo quinto anno consecutivo in Serie A2

È indetta per la giornata di giovedì 30 settembre, alle ore 12, presso il Ristorante Molinetto, in via Sinistra Canale Molinetto, 139/B, a Punta Marina, la conferenza stampa didella prima squadra dell’

Nel corso dell’evento interverranno:

Paolo Delorenzi, presidente Olimpia Teodora

Henriëtte Weersing, Direttore Sportivo Olimpia Teodora

Simone Bendandi, Coach della prima squadra

Lo Staff Tecnico e le atlete

La conferenza sarà l’occasione per far conoscere meglio alla stampa e alla città tutta la nuova squadra che disputerà per il quinto anno consecutivo il campionato di Serie A2. Al termine della presentazione sarà offerto un piccolo buffet.

In ottemperanza delle misure anti-Covid per l’ingresso sarà richiesto il Green Pass.