Ravenna e il volley, accoppiata vincente: Beatrice Gardini convocata dall’Under 22

Ravenna si conferma una vera e propria capitale per quel che riguarda la pallavolo femminile. Se non fossero bastati gli anni d’oro dell’Olimpia Teodora e i suoi scudetti a profusione, oggi la città è ben rappresentata anche da giocatrici in rampa di lancio e che promettono molto bene per il futuro. L’ultimo esempio è arrivato dalle convocazioni della Nazionale Under 22 che è chiamata a preparare nel migliore dei modi gli Europei di categoria in programma a luglio (tra l’altro in Italia, per la precisione a Lecce e Copertino).

Il direttore tecnico Marco Mencarelli ha deciso di affidarsi nuovamente a Beatrice Gardini, schiacciatrice ravennate 21enne che è al suo secondo anno di A1. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia di Vallefoglia, contribuendo allo storico raggiungimento dei play-off scudetto con 18 presenze e 105 punti. Nel campionato 2022-2023 era stata invece a Perugia, annata culminata con la retrocessione in A2.

Non è la prima volta che le nazionali giovanili si affidano a lei, ad esempio nel 2021 è stata parte dell’Under 2020 capace di conquistare il mondiale di categoria. Nella stagione 2024-2025 sarà nuovamente protagonista in Umbria dove spera di mettere a segno numeri ancora più importanti. La svolta della sua carriera risale al 2019 quando è approdata al Club Italia dopo due anni nel vivaio di Sassuolo prima dell’inevitabile primo contratto con una società di A1.

Per gli Europei Under 22 Mencarelli ha selezionato 16 atlete. Le azzurrine si ritroveranno da martedì 14 a giovedì 23 maggio a Lecco. Per il tecnico sarà l’occasione per iniziare a preparare al meglio l’appuntamento clou della stazione; la Nazionale Under 22 femminile, infatti, dal 1° al 7 luglio parteciperà ai campionati europei di categoria che si giocheranno in Italia nelle città di Lecce e Copertino.