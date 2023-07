Volley A2, calendari: Ravenna parte contro Porto Viro

Comincia contro il Delta Group Porto Viro, ultimo avversario di regular season della scorsa annata,il secondo campionato di A2 Credem Banca della Consar Ravenna. Oggi, 13 luglio, a Bologna, a conclusione dell’intensa tre giorni di Volley Mercato, è stato diramato il calendario.

La squadra di Bonitta inizia il 15 ottobre in casa, al Pala Costa (in quel periodo il Pala de Andrè si appresta ad ospitare l’Omc Energy Med) contro i rodigini, poi affronterà la settimana successiva la prima trasferta stagionale a Cuneo contro la Puliservice Acqua San Bernardo, che nello scorso torneo fu, invece, la seconda gara lontano da casa. Poi un trittico di partite in otto giorni tra fine ottobre e i primi di novembre con Cantù in casa, ancora al Costa, trasferta a Santa Croce il primo novembre e il 5 novembre il ritorno ufficiale al Pala de Andrè contro la Consoli Brescia.

Poi le due trasferte di fila a Ortona e Siena, allenata dall’ex coach di Ravenna Graziosi, precedono un mese in cui la Consar potrà disputare tre match in casa su 4 (Aversa, Prata, nel secondo e ultimo turno infrasettimanale, e l’unico derby regionale contro Reggio Emilia) con la sola trasferta di Grottazzolina. Chiusura di girone a Castellana Grotte e con il match contro Abba Pineto nella sfida di Santo Stefano.

Ufficializzate anche le date e la sede della final four di Del Monte Coppa Italia, in programma a Cuneo l’11 e 12 maggio 2024. La settimana dopo, il 19 maggio 2024, sarà assegnata la Supercoppa di A2.

Durante la cerimonia sono stati consegnati inoltre i riconoscimenti di Legavolley ai migliori giocatori della scorsa stagione. Alessandro Bovolenta porta a casa il premio per il miglior giocatore Under 23 della passata A2: a ritirare il riconoscimento è stato il presidente Matteo Rossi, che ha rappresentato il club nella kermesse di Lega Volley. Bovolenta è infatti impegnato nei mondiali U21: lui Orioli, Bartolucci e compagni giocheranno la semifinale sabato 15 luglio con la Bulgaria.