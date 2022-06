Volley A2, per la Consar due atleti in nazionale e tre al Trofeo delle Regioni

Per la Consar Ravenna sono tante le soddisfazioni all'interno del vivaio giovanile. Alessandro Bovolenta e Mattia Orioli sono impegnati nel collegiale della nazionale Juniores, che si svolge fino a domenica 3 luglio a Cervia, agli ordini del ct Matteo Battocchio. Tre ragazzi delle giovanili, invece, Leonardo Capiozzo, Leonardo Maddanu e Lorenzo Pollini, sono tra i 14 atleti convocati dal selezionatore Giovanni Preti a far parte della selezione regionale dell’Emilia-Romagna che parteciperà al Trofeo delle Regioni, in programma da domani, martedì 28 giugno a sabato 2 luglio, in alcuni impianti sportivi del parmense e del piacentino.

Il commento del presidente Rossi: “L’ulteriore collegiale a cui partecipano Bovolenta e Orioli e la convocazione di tre nostri ragazzi che parteciperanno al Trofeo delle Regioni sono altre belle soddisfazioni nel contesto di un’annata che ha confermato la bontà del lavoro svolto da tutti nella crescita del nostro settore giovanile. Ripartiremo da qui, convinti che questa sia la prima risorsa a cui attingere per dare subito concretezza al nuovo percorso intrapreso".