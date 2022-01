Volley, salgono ancora i contagi in casa Consar Ravenna: positivi anche gli allenatori

Salgono di nuovo i contagi in casa Consar Ravenna. Dopo le positività riscontrate di cinque atleti, in seguito a un controllo del 5 gennaio il numero è ora di 13 contagiati: ci sono anche Mateusz Biernat, Francesco Comparoni, Francesco Fusaro, i due allenatori Emanuele Zanini e Leondino Giombini e lo scoutman Giuseppe Amoroso. Tutti stanno bene e sono in isolamento fiduciario.

Si allungano i tempi di ripresa della formazione che, con il turno di riposo nell’ultima giornata di andata di fatto ha disputato l’ultima partita lo scorso 12 dicembre 2021 e al momento sono cinque le partite da recuperare.