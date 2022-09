Volley Europei U20, l'Italia e anche la Consar sono d'oro. Bovolenta: "Non potevamo deludere noi stessi"

"Siamo riusciti a vincere grazie alla nostra grinta. Sapevamo di essere in casa, il pubblico era con noi, c’erano i nostri familiari, i nostri amici non potevamo deludere loro e non potevamo deludere noi stessi. Quando siamo andati in svantaggio nel quarto set mi sono detto ‘sarà difficile’, ma ci siamo riusciti e questa è la cosa più importante". Una gioia unica quella di Alessandro Bovolenta, l'atleta della Consar Ravenna che farà ritorno a casa con una splendida medaglia d'oro.

L'Italia Under 20 è infatti d'oro agli Europei, battuta in finalissima la Polonia 3-2, una lunga battaglia. Bovolenta, mvp della semifinale con 28 punti e sempre il migliore dei suoi nella finalissima con 20 punti, consegna una grande soddisfazione alla sua squadra e con lui c'è anche Orioli.

(25-19, 25-19, 24-26, 17-25, 15-6)

ITALIA: Orioli 6, Balestra 6, Boninfante 8, Porro 16, Volpe 12, Bovolenta 20; Laurenzano (L), Eccher, Penna, Fanizza, Iervolino 2, Roberti. Ne: Ambrose, Staforini (L). All. Battocchio.

POLONIA: Szymendera 5, Kufka 11, Nowik 19, Sliwka 17, Majchrzak 11, Kubicki 5; Hawryluk (L), Olszewski 5, Kedzierski (L), Czerny, Bilinski, Gawel. Ne: Nowak, Ratajewski. All. Grabda.