Volley Europei U20, Italia in lizza per l'oro e Bovolenta mvp della semifinale

In lizza per l'oro e con un Bovolenta mvp da 28 punti in semifinale. La Consar Ravenna fa il tifo eccome per l'Italia protagonista agli Europei Under 20. La formazione guidata da coach Battocchio ha battuto la Bulgaria in semifinale e stassera, domenica 25, alle 20, sfida la Polonia per la medaglia d'oro.

Una vittoria con la Buglaria frutto dei 28 punti di Bovolenta, premiato anche come mvp del match e 10 del compagno sempre ravennate Orioli.

"Si gioca in sette, anzi qui si gioca in 14. E’ stata tutta la squadra che mi ha aiutato a fare una bella prestazione e spero sia una delle tante. Oggi c’è una partita importante, una finale, - ha detto Bovolenta - difficoltà nella partenza, ma ci siamo ripresi subito e abbiamo cominciato a fare il nostro gioco e non ci siamo più fermati fino alla fine. L’inizio ci aveva forse un po’ demoralizzati, ma siamo riusciti a rialzarci bene".