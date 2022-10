Volley A2, la Consar Ravenna rimanda la vittoria in casa: ko con Bergamo

Il turno infrasettimanale, che vale come terza giornata di campionato di serie A2, è amaro per la Con sar Ravenna: in casa contro Bergamo finisce 0-3. La squadra lombarda vola così a 9 punti in classifica e mantiene la vetta. La formazione di Bonitta ha lottato in tutti e tre i set, ma senza mai riuscire a dare una svolta.

Nel primo c’è tanto equilibrio con i padroni di casa a spingersi avanti di una o al massimo due lunghezze (6-5) e Bergamo ad agganciare (9-9). Dopo l’11-14 Ravenna scappa sull’11-14. Bergamo però pareggia e ricomincia il punto a punto fino all’allungo 17-20 degli ospiti che diventa irrecuperabile/ 21/25 il finale.

Nel secondo set Bergamo prova a sprintate (8-13), Bonitta però richiama ai suoi e al rientro Bovolenta e compagni agganciano ed è di nuovo punto a punto. Si arriva fino al 23 pari, ma la chiusura è ancora degli ospiti.

L’andamento della partita ha sempre le stesse note, né la Consar né Bergamo riescono a dare lo slancio, almeno fino al 16 pari. Gira ancora meglio per i lombardi e il parziale sancisce la partita: 19-25.